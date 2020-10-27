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Amy coney barrett قاضية في المحكمة العليا الأمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:05 - 27 أكتوبر 2020
ايمي كوني بريت ايمي كوني بريت
تقارير
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا، وهو ما يعد انتصارًا سياسيًا للرئيس دونالد ترامب قبل حوالي أسبوع من انتخابات الرئاسة.

وأيد 52 عضوا، جميعهم من الجمهوريين، تعيين القاضية التي تبلغ من العمر 48 عاما، في حين صوت 48 عضوا ضد هذا التعيين.

وبتعيين باريت، التي توصف بأنها كاثوليكية متدينة، في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة تتحقق أغلبية للقضاة المحافظين في المحكمة العليا بنسبة 6 مقابل 3 ليبراليين.

وكانت سوزان كولينز، عضوة مجلس الشيوخ التي تخوض معركة انتخابية قاسية في ولاية مين لإعادة انتخابها، هي الوحيدة من الحزب الجمهوري التي صوتت ضد تعيين مرشحة ترامب.

وتنضم باريت إلى المحكمة العليا خلفا للقاضية الليبرالية روث بادر غينسبرغ التي توفيت الشهر الماضي.

 
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