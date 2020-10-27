محامية الأسير الأخرس تقدم التماسا للافراج عنه ونقله للمشافي الفلسطينية

أفادت محامية الأسير ماهر الأخرس، مساء اليوم الثلاثاء، بأنها قدمت التماساً عاجلاً لمحكمة الاحتلال للإفراج عنه من مشفى كابلان.

ووفق ما نقلته "مهجة القدس" عن محامية الأخرس، فقد قدمت في الالتماس أن يتم نقله إلى احدى المشافي الفلسطينية لتدهور وضعه الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، ان الأسير الأخرس والذي ما زال يرقد في مشفى كابلان الاحتلالي يرفض قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد اعتقاله ويطالب بتلقي العلاج في المشافي الفلسطينية، مرجحا توقف أعضاءه عن العمل خاصة وأن الأسير الأخرس يرفض تناول المدعمات والمحاليل الطبية.

وأكد سعادة ، أنه لا توجد أية مقترحات يقبل فيها الأسير ماهر أو مفاوضات مع إدارة السجون، مشددا على رفضه لكافة المقترحات بتجميد اعتقاله الإداري.

وكان الأخرس قد أكد في تصريحات متلفزة أمس الأول، أن حالته الصحية متدهور بشكل كبير، قائلًا: "أشعر بآلام في القلب كأنها سكاكين".

ولكن الأخرس جدد قوته بالأمس، بعد أن تمكن من لقاء ابنته بعد 91 يوماً من الإضراب وتعرض عائلته للتنكيل من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال.