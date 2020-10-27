الخارجية تسير رحلتان جديدتان الى نيويورك ولندن

أعلن فريق العمل المتخصص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن تسيير رحلتين جديدتين لتأمين سفر طلبتنا ومواطنينا للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم كما يلي:

رحلة الملكية رقم 261 الى نيويورك بتاريخ 3/11/2020 .

رحلة الملكية رقم 111 الى لندن بتاريخ 4/11/2020.

وفي السياق، أعلنت الخارجية عن تقديم موعد إغلاق التسجيل الى كل من امريكا ولندن ليصبح في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 28/10/2020، وذلك لتمكين الفريق من الحصول على الموافقات اللازمة للمسافرين وترتيب اجراءات سفرهم.

ونوهت الى انه بإمكان جميع الذين سجلوا لدى الوزارة في الفترة ما بين 18/10/2020 ولغاية 20/10/2020 للسفر الى الولايات المتحدة الأمريكية وحصلوا على الموافقات اللازمة المباشرة بشراء التذاكر على متن رحلة نيويورك المشار اليها أعلاه من خلال نظام https://repat.rj.com/ او من خلال وكيل سفره المحلي.

كما أشارت الى انه سيباشر العمل للحصول على الموافقات اللازمة لمن سجلوا على منصة التسجيل الأخيرة للسفر الى امريكا ولندن، حتى يتمكنوا من الحجز وشراء التذاكر والسفر على متن هاتين الرحلتين.