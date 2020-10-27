الرجوب: الخطوة المقبلة إصدار المرسوم الرئاسي بالانتخابات لضمان تحقيق المصالحة

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، أن الخطوات المقبلة لضمان إتمام المصالحة، ستكون بإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، وما سيتلوها من حوار وطني شامل على أسس وطنية، لحل كافة المشاكل.

وشدد الرجوب، خلال لقاءه ممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر في رام الله، على أن لدى حركة "فتح" قرار استراتيجي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، لافتا إلى أن هذا الخيار هو الضمان الوحيد لحماية القضية الفلسطينية، وتحقيق آمال شعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحل مشكلة اللاجئين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وأوضح أن هناك إجماع لدى كافة فصائل العمل الوطني، بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، خاصة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية الفلسطينية.

وثمن الرجوب الدعم المتواصل من الحكومة الكندية لحقوق شعبنا الفلسطيني، مؤكدا تطلع فلسطين للمزيد من التعاون مع كندا.

بدورها، أشادت ويتلوفر بالجهود الساعية لإنهاء الانقسام، مؤكدة ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية.

وأكدت استعداد كندا بذل كل ما تستطيع لإنجاح الحوار، والوصول للانتخابات، وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.