الصحة: أربع وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوفيات الجديدة سجلت لمواطن (60 عاما) من ياسوف بمحافظة سلفيت، مواطن (60 عاما) من قرية عورتا بمحافظة نابلس، مواطن (69 عاما)، وطفل (14 عاما) من قطنة غرب القدس، وجميعهم يعانون أمراضا مزمنة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (64)، نابلس (88)، بيت لحم (34)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (42)، جنين (37)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (17)، طولكرم (38)، طوباس (4)، قطاع غزة (199)، ضواحي القدس (27)، حيث تم إجراء 4212 فحصا.

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (58)، سلفيت (8)، نابلس (55)، أريحا والأغوار (135)، طوباس (6)، جنين (27) قطاع غزة 100، مؤكدة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.