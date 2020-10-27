سان جيرمان يعرض على زيدان تدريب حديقة الأمراء

تلقى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اتصالًا مفاجئًا خلال الأيام الأخيرة، بشأن مستقبله وإمكانية رحيله عن النادي الملكي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مسؤولي باريس سان جيرمان أجروا اتصالات مؤخرًا مع زيدان، حول إمكانية قدومه إلى "حديقة الأمراء".

وزعمت تقارير إسبانية أن زيدان كان مهددًا بالإقالة من قيادة الفريق الملكي، إذا خسر ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير.

وجاء ذلك عقب تعرض الميرنجي لهزيمتين ضد قادش وشاختار دونيتسك في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

وصرح إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد، عقب انتصار الميرنجي على برشلونة، بأن أنباء رحيل زيدان عن النادي غير صحيحة.