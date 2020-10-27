ميسي يعقد موقف رئيس نادي برشلونة

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، تقديم أي تنازلات لرئيس النادي خلال الموسم الحالي لجوسيب ماريا بارتوميو، بتخفيض راتبه بسبب أزمة النادي المالية، التي تكبدها جراء أزمة كورونا.

وتتسم علاقة البرغوث مع بارتوميو بالتوتر منذ الصيف الماضي، عقب طلب البرغوث الرحيل عن برشلونة بسبب غياب المشروع، ورفض الرئيس للأمر.

ووفقا لبرنامج "كواترو" الإسباني، فإن ميسي رفض قبول أي خفض لراتبه البالغ 50 مليون يورو في عامه الأخير مع برشلونة، لا سيما في وجود بارتوميو على مقعد الرئيس. شريطة رحيل بارتوميو عن النادي ووجود مجلس إدارة جديد.

ونجحت إدارة البارسا في الاتفاق مع أكثر من لاعب على خفض الراتب وتمديد العقد، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي عقب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعد ميسي واحدًا من 7 لاعبين في برشلونة رفضوا مقترحات مجلس الإدارة لخفض رواتبهم.

ومن المنتظر إجراء تصويت سحب الثقة من مجلس إدارة بارتوميو خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت تقارير إسبانية سابقة إن مجلس برشلونة سيبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع اللاعبين الرافضين لاقتراح خفض الرواتب، بداية من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.