رغد صدام حسين تعلق على لقاءات جمعتها ب، ابن سلمان

علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الثلاثاء، على معلومات أشارت إلى لقاءات جمعتها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكتبت على حسابها في "تويتر": "في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا كبيرة ومؤلمة، يخرج علينا البعض في قنواتهم الرخيصة لنفث سمومهم بأسلوب يظنون أنه سينطلي على البعض وكي يحققوا شهرة على حساب الآخرين، ويسرح خيالهم المريض لتلفيق قصص كاملة وحوارات لا وجود لها، وكل ذلك لتشويه صورة أشخاص أو جهة".

وأضافت: "ذهبت عدة مرات مع أولادي إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، ولم ألتق محمد بن سلمان في أي منها".

وتنشر بعض المواقع الإخبارية بين فترة وأخرى معلومات عن "وجود لقاءات بين ولي العهد السعودي وابنة صدام حسين".