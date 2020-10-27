جيش العدو يدشن منشأة للتدريب خاصة للقتال ضد حزب الله

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، عن تدشين منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة بحالات الطوارئ شمالا.

وفي حفل حضره كبار قادة جيش العدو "الإسرائيلي"، تم تدشين المنشأة التي "أنشأت بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية، وتعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو وهي تعد بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله اللبناني والتفوق عليه"، وفق ما كتبه أفخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على "تويتر".

من جهته، قال قائد القيادة الشمالية الجنرال "الإسرائيلي" أمير برعام، إن "هذه المنشأة هي مثال حي لنوعية العمل وجهوزيتنا، نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة حزب الله وإلحاق الهزيمة به".