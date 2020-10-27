سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 27-10-2020

يشهد سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي اهتمامًا كبيرًا من الأتراك وابناء دول الخليج لا سيما السعوديين المتابعين باهتمام للخسائر الاقتصادية التركية.

وينتظر السعوديين خاصة المؤيدين لنظام ولي العهد محمد بن سلمان خسارة الاتراك اقتصاديا بهدف التشفي نتيجة سياسة الرئيس رجب طيب اردوغان التي لا تعجب النظام السعودي.

ويوم امس شهدت منصات التواصل الاجتماعي حديثًا كبيرًا حول هبوط الليرة التركية مقابل الدولار الامر الذي اعتبره السعوديين الموالين للنظام بأن هذا الامر هو نتيجة لغباء سياسة اردوغان المخالفة لسياسة المملكة.

وهبطت العملة التركية يوم امس حيث سجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي الواحد فقط نحو 8.08 ليرة تركية.

وجاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الثلاثاء 27-10-2020 بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة على النحو التالي:

سعر الليرة التركية مقابل الدولار

إسطنبول الشراء البيع

الدولار الأمريكي 8,0910 8,0920

اليورو 9,5740 9,5750

الجنيه الإسترليني 10,5240 10,5770

أنقرة

الدولار الأمريكي 8,0600 8,1100

اليورو 9,5350 9,5950

الجنيه الإسترليني 10,4660 10,6660