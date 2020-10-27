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تحذير خطير.. طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في غزة والشمال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:21 - 27 أكتوبر 2020
طائرة استطلاع اسرائيلية محملة بالذخيرة طائرة استطلاع اسرائيلية محملة بالذخيرة
تقارير
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حذرت مصادر أمنية في المقاومة اليوم الثلاثاء من خطورة ما تشهده أجواء قطاع غزة لا سيما محافظتي غزة والشمال من تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر لفلسطين اليوم أن طائرات مسيرة اسرائيلية بمختلف الأنواع تحلق في مدينتي غزة والشمال ومن ضمنها طائرات محملة بالصواريخ.

وذكر أن الطائرات التي تحلق من نوع استخباري مأهول وطائرات تصوير دقيق لمناطق محددة في المناطق الشرقية لغزة والشمال.

وتشهد اجواء قطاع غزة تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية منذ اكثر من اسبوعين في محاولة منهم لجمع المعلومات واغتيال شخصية من رجال المقاومة كما أكده محللون في وسائل اعلام الاحتلال على مدار الايام الماضية.

 

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