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خارطة انتشار اصابات كورونا في غزة اليوم الثلاثاء 27-10-2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:01 - 27 أكتوبر 2020
خارطة انتشار اصابات كورونا في غزة اليوم الثلاثاء 27-10-2020 خارطة انتشار اصابات كورونا في غزة اليوم الثلاثاء 27-10-2020
تقارير
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نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة خارطة انتشار اصابات كورونا في غزة اليوم الثلاثاء 27-10-2020 وسط ارتفاع كبير لتسجيل اصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القطاع.

وشهدت محافظة غزة تسجيل أعلى معدل اصابات اليوم الثلاثاء حيث سجلت 102 اصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينما محافظة الشمال في المرتبة الثانية بتسجيل 60 اصابة.

أما محافظة الوسطى فقد سجلت 34 اصابة في معدل مرتفع عن الايام الماضية، فيما سجلت خانيونس اصابتين ورفح اصابة واحدة.

وبلغت  عدد الاصابات منذ انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في قطاع غزة نحو 5793 اصابة من بينهم 3583 حالة تعافي و31 حالة وفاة.

خارطة انتشار اصابات كورونا في غزة اليوم الثلاثاء 27-10-2020

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