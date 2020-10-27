لجنة الطوارئ بغزة : زيادة في أعداد الإصابات "بكورونا" ونخشى فقدان السيطرة

أكد محمد أبو سلمية لجنة الطوارئ بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 27/10/2020 ، ان عدد الاصابات التي سجلتها وزارة الصحة اليوم 199 إصابة ، ومدينة غزة لها نصيب الأسد من الإصابات ، معتبراً ان سبب ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا يعود لعدة اسباب منها استهتار المواطنين وتعاملهم بإستهتار وعدم جدية في اتخاذ الإجراءات الوقائية .

وقال ابو سلمية خلال تصريحات لصوت القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم"نحن أمام تحدي والمواطن هو الفيصل ، مشيراً الى ان منطقتي الشيخ رضوان والشجاعية فيها اعداد كبيرة من المصابين والامور فيها خطيرة ، وهناك مناطق جديدة يدخلها الوباء سواء في مدينة غزة، أو قطاع غزة.

وشدد ابوسلمية على انه يمكن القول أننا دخلنا مرحلة القلق وندق ناقوس الخطر وخاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء ، وهناك حالات كثيرة مشتبه بها تصل إلى مستشفى الشفاء، وهذا يمكن أن يدفعنا إلى اجراءات أكثر تشددا.

واضاف الى ان هناك حالات كثيرة وملحوظة من أصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي تصل المستشفى يوميا ، موضحاً ان أجهزة التنفس متوفرة والوضع ما زال تحت السيطرة ولكن نخشى من فقدان السيطرة.

وتابع : بعض الناس المصابين لا تظهر عليهم أعراض لذا يجب أن نتعامل مع كل شخص أمامنا أنه مصاب من باب الوقاية.

