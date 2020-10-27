ملتقى دعاة فلسطين يدعو للمشاركة بوقفة علمائية للدفاع عن النبي محمد

دعا ملتقى دعاة فلسطين اليوم الثلاثاء، للمشاركة في الوقفة العلمائية للذود والدفاع عن نبي الأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الخميس المقبل.

وأوضح ملتقى دعاة فلسطين أن الوقفة العلمائية ستكون تحت عنوان (انصروا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هديه والسير على خطاه).

وأشار إلى أن الوقفة ستكون بعد صلاة الظهر مباشرة في المسجد العمري الكبير بغزة، يوم الخميس المقبل 29 أكتوبر 2020م، الموافق: 12 ربيع أول 1442هجري.

ودعا بيان الملتقى جميع الأخوة الراغبين في الحضور والمشاركة الالتزام بجميع وسائل وإجراءات الوقاية والسلامة، مطالبة الجميع بإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.

وأكد الملتقى أن الحضور والمشاركة في الوقفة هو حباً ووفاءً للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم