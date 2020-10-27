حسن زيد ويكيبيديا

يبحث الكثيرون عن السيرة الذاتية لوزير الشباب والرياضة في حكومة الانقاذ التابعة للأنصار الله القيادي حسن زيد بعد انتشار خبر اغتياله بشكل كبير.
وكانت وسائل الاعلام أكدت خبر اغتيال حسن زيد برصاص مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية في العاصمة اليمنية صنعاء.
من هو حسن زيد؟
- ولد حسن محمد زيد عام 1954 في مدينة صنعاء القديمة وهو سياسي يمني.
- عين زيد "وزير دولة" في حكومة خالد بحاح بتاريخ 7 نوفمبر 2014
- حسن هو أحد مؤسسي حزب الحق وأمينه العام حالياً
- حسن هو أحد مؤسسي تكتل أحزاب اللقاء المشترك وتولى رئاسته طوال فترة الحرب السادسة على اليمن في صعدة
- يعتبر حسن أحد الموقعين على المبادرة الخليجية التي أطاحت مع الثورة الشعبية اليمنية بحكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح
- حصل على الماجستير في علوم التربية
- كما حصل على دراسات عليا في بريطانيا ليفربول.
- ظل في منصبه وزير دولة حتى قدمت حكومة خالد بحاح استقالتها في 22 يناير 2015، بعد تمكن انصار الله من السيطرة على اليمن عام 2014
أهم المناصب التي تولاها حسن خلال الفترة الماضية
- عين حسن زيد مستشارا ثقافياً لليمن ببرلين ألمانيا الشرقية وبلدان أوروبا الشرقية (المجر وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبولندا وبلغاريا) مدة 3 سنوات.
- عين وزير دولة في حكومة خالد بحاح
- عين وزير شباب ورياضة في حكومة الإنقاذ الوطني التابعة لانصار الله