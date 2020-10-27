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تفاصيل اغتيال حسن زيد وزير الشباب اليمني

  • فلسطين اليوم - صنعاء
  • 10:23 - 27 أكتوبر 2020
تفاصيل اغتيال حسن زيد في اليمن تفاصيل اغتيال حسن زيد في اليمن
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أعلنت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء اغتيال حسن زيد وزير الشباب في حكومة صناء في اليمن وهو قيادي في حزب الحق اليمني.

يُشار إلى أن القيادي زيد كان أحد المطلوبين للاغتيال من قبل ما يُسمى بـ "التحالف السعودي" منذ بداية الحرب على اليمن.

ذكرت وسائل الاعلام بأن القيادي زيد اغتيل بطلق ناري من قبل مجموعة من المجهولين قرب جسر المدينة السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

من هو حسن زيد؟

  • ولد حسن زيد في مدينة صنعاء القديمة عام 1954،  وهو من مؤسسي حزب الحق وأمينه العام حالياً، ومن مؤسسي تكتل أحزاب اللقاء المشترك اليمني.
  • عين وزير دولة في الحكومة اليمنية عام 2014، وظل في منصبه حتى استقالة الحكومة في يناير 2015
  • عين وزيراً للشباب والرياضة في حكومة أنصار الله في سبتمبر 2014
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