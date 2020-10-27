تفاصيل اغتيال حسن زيد وزير الشباب اليمني

أعلنت وسائل اعلامية اليوم الثلاثاء اغتيال حسن زيد وزير الشباب في حكومة صناء في اليمن وهو قيادي في حزب الحق اليمني.

يُشار إلى أن القيادي زيد كان أحد المطلوبين للاغتيال من قبل ما يُسمى بـ "التحالف السعودي" منذ بداية الحرب على اليمن.

ذكرت وسائل الاعلام بأن القيادي زيد اغتيل بطلق ناري من قبل مجموعة من المجهولين قرب جسر المدينة السكنية في العاصمة اليمنية صنعاء.

من هو حسن زيد؟