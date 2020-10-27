استطلاع رأي: تقدم ضئيل لترامب أمام بايدن لأول مرة منذ أكثر من شهر

بينت نتائج استطلاعات الرأي في أمريكا اليوم الثلاثاء تقدمًا ضئيلا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة منذ أكثر من شهر، على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

التقدم الذي اظهرته نتائج الاستطلاع كان ضئيلًا جدًا حيث أظهر الاستطلاع الذي نظمته مؤسسة "راسموسن" للأبحاث في الولايات المتحدة الامريكية إلى ان ترامب حصل على 48% من المستطلعة آرائهم من الامريكيين مقابل 47% لجو بايدن.

فيما صوت 3% من المستطلعة آرائهم من الامريكيين تأييدهم للمرشحين عن الأحزاب الصغرى بينما 2% لم يحددوا المرشح للرئاسة.

وأوضحت مؤسسة راسموسن الأمريكية للأبحاث إلى أن الاستطلاع جرى تنظيمه ما بين (24 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري)، وشمل 1500 من الناخبين وبلغت نسبة الخطأ 2.5 بالمئة.

وأشار تقرير لمؤسسة "راسموسن" إلى، أن "ترامب تقدم على منافسه لأول مرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي".