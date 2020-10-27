الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله في بيت حنينا ويهدم منزلاً في شعفاط

أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المواطن ماجد مصطفى السلايمة على هدم منزله في بيت حنينا، قسريًا، بحجة البناء دون ترخيص.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن بلدية الاحتلال أصدرت قرارين متتاليين الأول يقضي بوقف بناء المنزل، والثاني يقضي بهدمه، وحاولت العائلة تجميد قرار الهدم وتأجيله في محاولة لترخيص، إلا أن عدة جلسات عقدت في المحكمة وآخرها كان القرار النهائي بهدم المنزل.

وتلقت عائلة السلايمة عدة اتصالات من شرطة الاحتلال واقتحمت منزلها عدة مرات لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم جرافات البلدية بتنفيذ القرار.

وأشارت العائلة إلى أنها بدأت ببناء المنزل منذ 5 أشهر، وعاشت فيه فور الانتهاء من عملية الهدم.

وأوضحت أنها باشرت بعملية الهدم قبل يومين، وأكملته أمس الاثنين، حيث طالبتهم بلدية الاحتلال بهدم كامل للبناء.

بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية قيد الإنشاء في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان بأن عشرات الجنود بتعزيزات عسكرية اقتحموا المخيم، وحاصروا بناية مكونة من طابقين في حي الأوقاف، تعود للمواطن محمد صبحي حمود، وباشروا بهدمها، قبل ان تنسحب من جهة بوابة ضاحية السلام قرب المخيم.