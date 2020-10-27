رابط اختبار الشفشفة الكوميدي يثير ضجة على منصات التواصل

أثار رابط اختبار الشفشفه 2020 ضجة واسعة عبرى منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية ومصر والدول الخليجية والعربية.

وشارك عشرات الآلاف من المشاهير في الإجابة عن أسئلة الامتحان المكونة من تسعة اسئلة مثيرة ومضحكة وتأخذ جانب التعجب بشكل كبير.

ويتوجب على المستخدم الإجابة عنها جميعها بشكل صحيح حتى لا يعتبر فاشلا وفق التقييم النهائي الذي يحصل عليه المشارك مع الختام.

السؤال الأول بالاختبار، كيف تتنفس وأنت تشفشف فيما الخيارات كالتالي (من فمي، من أنفي، ما أتنفس ليس أخلص، إجابة أخرى)، فيما تحصل الإجابة الصحيحة على نقطة واحدة.

السؤال الثاني في اختبار الشفشفه الكوميدي، ما هو أول شيء تسويه قبل تشفشف (أفرش أسناني، أرطب شفايفي، ولا شيء منهم، إجابة أخرى)، علما أيضا بأن الجواب الصحيح يقابله نقطة.

السؤال الثالث هو "اللي تعض شفتك وانت تشفشفها"، والخيارات، الأول أضربها والثاني أخليها تكمل، والثالث أعض شفتها، والرابع إجابات أخرى غير موجودة في السابق.

السؤال الرابع، ليه تغمض عيونك وقت الشفشفه (استحي، الشفشفه تعور، أدخل جو)

السؤال الخامس، كيف تلمح لأحد انك تبي تشفشفه وأمامه أربعة خيارات أخرى.

وشارك المغردون على موقع تويتر، نتيجة اختبار الشفشفه الذي انتهوا من تقديمه، حيث حصل منهم على علامة كاملة (9/9)، ولم يتحصل آخرون إلا على نقطة واحدة أو نقطتين وثلاثة.