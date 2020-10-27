تردد قناة روسيا اليوم -تحديث اولاًُ بأول

يهتم المواطنون في الوطن العربي بتردد قناة روسيا اليوم ، لما تقدمه القناة من العديد من البرامج السياسية وتواكب الاوضاع السياسية في العالم كافة .

"فلسطين اليوم" تتابع اهتمام المواطنين وما يبحث عنه المواطنين من تردد لقناة روسيا اليوم 2020 RT ARABIC نقوم اليوم بتقديم تردد هذه القناة التي تعرض أهم الأخبار فى روسيا، والتى تنطق باللغة العربية وتنشر الأخبار السياسية.

تردد قناة روسيا اليوم 2020 RT ARABIC

القناة تحرص على تقديم نشرات الأخبار التي تخص جزء من الدول العربية، ومنها المصرية والفلسطينية والليبية والسودانية إلى جانب دول العالم. وأطلقت الحكومة الروسية RT ARABICعلى القناة، وذلك لتعبر عن الرأى الروسي، حيث تعمل الحكومة على تمويلها. مقر قناة روسيا اليوم 2020؟ يقع مقر القناة بقلب روسيا، والشركة التي تتبعها هي تي في - نوفوستي، وهي شركة تقوم بعرض مجموعة من التقارير المصورة والأفلام الوثائقية، وبدأ بث القناة لأول مرة في 4 مايو عام 2007. حيث تعتمد معظم برامجها على الأخبار الرياضية والاقتصادية والسياسية.

محدث تردد لقناة روسيا اليوم على الاقمار المختلفة. اليوم على نايل سات.

التردد:10892.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ:⅞.

روسيا اليوم على الهوت بترد.

التردد:11747- 11977.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:V.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

روسيا اليوم على العرب سات.

التردد:12685- 11373.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:H.

معامل تصحيح الخطأ:⅚.

تقدم قناة روسيا اليوم 2020 مجموعة من البرامج التي يشاهدها الكثير من المتهمين بالأحداث اليومية والإخبارية غير أنها ليس قناة تجارية.