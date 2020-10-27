صحيفة : دفعتان من المنحة القطرية لغزة الاسبوع القادم والحديث عن ادخال عمال "لإسرائيل"

أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء 27/10/2020، إن الاحتلال "الإسرائيلي" وافق على إدخال دفعتين من المنحة القطرية الأسبوع المقبل اي بداية الشهر القادم، عقب مباحثات أجراها مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم القطريين، دون تحديد اليوم الذي ستدخل فيه المنحة بعد، على أن تغطي قرابة مئة ألف أسرة فقيرة بقيمة مئة دولار أميركي لكلّ أسرة.

وقالت الصحيفة انه بالرغم من عدم رد تل أبيب حتى اللحظة على عرض حماس الأخير، والذي نقله إليها الوسطاء قبل أسابيع بشان صفقة تبادل الاسرى الا ان الاحتلال لا يزال يربط أيّ تحسّن في الواقع الاقتصادي والإنساني للقطاع بعودة جنوده الأسرى ، ورغم موافقته على إدخال المنحة القطرية.

وبينت الصحيفة، إن سلطات الاحتلال تدرس السماح بدخول التجار والعمال إلى فلسطين المحتلة تدريجياً، مع دراسة إمكان الموافقة على إقامتهم داخل الأراضي المحتلة، عقب تجميد الفكرة قبل ستة أشهر بسبب كورونا.

