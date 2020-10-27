الوحيدي: الاسير الاخرس يحتاج لهذه الهدية لكسر اعتقاله الاداري

أكد الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى لحركة فتح نشأت الوحيدي، أن الهدية التي يمكن أن تقدم للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ 94 على التوالي هي الوحدة الوطنية ولملمة الأوراق المتناثرة هنا وهناك.

وأوضح الوحيدي في تصريح لإذاعة القدس وتابعته وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن الوحدة الوطنية هي الصخرة التي تتكسر عليها مشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومن خلالها يمكننا اعداد استراتيجية وطنية قادرة على النهوض بالأسرى والدفاع عن قضيتهم بقوة أكبر.

وأشار إلى أن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس بعد 94 يومًا من الاضراب عن الطعام خطير جدًا، قائلًا: "يجب التحرك على كافة الجبهات الداخلية والخارجية وبالطرق الدبلوماسية لإنقاذ حياة ماهر الأخرس وفضح سياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلي.

واستنكر الوحيدي صمت المؤسسات والمنظمات والشخصيات الدولية على مدار 94 يومًا من اضراب الاسير ماهر الاخرس، لافتًا إلى أن تلك المؤسسات والمنظمات لم تتوانى لحظة واحدة من اصدار البيانات شديدة اللهجة عندما كان الأسير جلعاد شاليط معتقلا في قطاع غزة لدى المقاومة.

وأضاف: "كل ما نريده من هذه المؤسسات والمنظمات الدولية لا سيما من منظمة الصحة العالمية التي نعتبرها ملاذا وملجئ لحماية الأسرى من سياسة الاحتلال الإسرائيلي أن تُصدر بيان واحد (يبل الريق) للتضامن مع اسير فلسطيني مضرب عن الطعام لليوم الـ 94 على التوالي.

وتابع الوحيدي قوله: "كنا نعتقد أن مشهد الطفلة تقى ابنة الاسير ماهر الاخرس ستحرك ضمائر العالم لكم لا حياة لمن تنادي، ورغم ذلك فإننا كفلسطينيين لا نزرع الشوك في الحقول، وها هي الطفلة تقى ثمرة من ثمرات الخير والحب والحياة الفلسطينية.