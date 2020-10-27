الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء 27-10-2020 حملة اعتقالات ومداهمات في مدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة جنين المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الجديدة جنوب مدينة جنين المحتلة واعتقلت الشاب براء حسين الحج عقب مداهمة منزل والده، وتفتيشه.

وفي الوقت ذاته اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الزبابدة وقباطية واليامون، وسيّرت آلياتها في الشوارع.

أما في مدينة نابلس فقد داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد الرحمن الظاهر في مدينة نابلس واعتقلته إلى جهة مجهولة.

ويعمل الموطن عبد الرحمن الظاهر مخرجا ومعدا للبرامج في فضائية النجاح.

وفي مدينة طولكرم فقد اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عارف مروان شهاب 25 عامًا بعد مداهمة منزله في مخيم نور شمس شرق مدينة قلقيلية.