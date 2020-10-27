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حالة الطقس اليوم الثلاثاء: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:08 - 27 أكتوبر 2020
حالة الطقس حالة الطقس
تقارير
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توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-10-2020 حارة نسبيًا في المناطق الجبلية إلى حار جدًا في بقية المناطق الفلسطينية، وسط ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الليلة سيكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدًا الأربعاء من المتوقع أن يكون الطقس حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية،  والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم الجمعة، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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