وزير "إسرائيلي": ايران يجب ان تقلق من وصول طائرات اف 35 للخليج

اكد وزير الطاقة بحكومة الاحتلال، يوفال شتاينتس، أن عدداً من الدول الخليجية يمكن أن تحصل على طائرات "أف35" الأمريكية المتقدمة،

و اوضك شتاينتس، أنه "بعد الإمارات، ستزود كل من قطر والسعودية في السنوات القريبة القادمة، بالطائرة القتالية المتطورة "أف35"، مضيفا: "آجلا أم عاجلا ستطلبان الطائرة وستحصلان عليها"، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وتطرق في حديث صحفي له، إلى موافقة تل أبيب على بيع الولايات المتحدة الطائرة المتملصة للإمارات، وقال: "على إيران أن تقلق من ذلك أكثر بكثير من إسرائيل، فلا يوجد مدى عمل من الإمارات إلى إسرائيل إلا بشحنتين للوقود مما يجعل هذا شبه متعذر".

وأضاف: "لهذه الطائرة مدى عمل نحو إيران"، مؤكدا أن "الإمارات كانت ستتلقى في النهاية الطائرة، حتى بدون الاتفاق (التطبيع) مع إسرائيل".

وزعم الوزير أنه لم تكن هناك أي موافقة إسرائيلية إلى أن تقررت رزمة التعويض "التي سنحصل عليها، ولم يكن هذا جزءا من المفاوضات بين إسرائيل والإمارات".

ونوه أنه تفاجأ من عدم معرفة جهاز الأمن الإسرائيلي بأمر صفقة الطائرة، وقال: "كل ذي عقل يمكنه أن يفهم وحده، بأن كل الدول التي تتلقى طائرات أو عتادا في الولايات المتحدة ستطلب "أف35" أيضا".

ونبه شتاينتس، أن "روسيا والصين ينتجون المتملصات، وفي حال لم تشتر السعودية والإمارات من الولايات المتحدة، سيشترون الطائرة منهم".

وتابع: "لا يوجد وضع تكون فيه الولايات المتحدة تريد أن تعقد صفقة سلاح كبرى جيدة لها؛ مع مصر، السعودية أو الإمارات ولا تنفذها"، لافتا أن "إسرائيل دوما تعبر عن قلقها، وأحيانا تتلقى تعويضا، وهكذا كان وهكذا سيكون"