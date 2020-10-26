الزمالك 3-1 الإسماعيلي في الدوري المصري | الأبيض يحسم مقعد دوري أبطال إفريقيا

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020، اليوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020.



وسجل أهداف الزمالك مصطفى محمد وكابونجو كاسونجو وأشرف بن شرقي، وسجل هدف الإسماعيلي الوحيد وجيه عبد الحكيم.



ونجح فريق الزمالك في مباراة اليوم في حسم المركز الثاني في جدول الترتيب، والذي كان ينافسه عليه فريق بيراميدز صاحب المركز الثالث، لكن الفريق الأبيض تعرض بعض لاعبيه لإصابات قبل المواجهة المصيرية أمام فريق الرجاء المغربي.



ويلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي، يوم الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2020 في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



ومن جانبه، دخل الإسماعيلي المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية يختتم بها موسمه الصعب، والذي كان الفريق ينافس فيه على الهروب من الهبوط.



ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 71 نقطة من 34 مباراة، حيث فاز 21 مباراة وتعادل 8 مباريات وخسر 5 مرات، فيما سجل 50 هدف واستقبل 27 آخرين.