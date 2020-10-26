تركيا تعلن مقتل منفذي الهجوم على نقطة شرطة في اسكندرون

أعلن وزير الداخلية التركي، مساء الاثنين مقتل منفذي الهجوم على نقطة تفتيش للشرطة في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي.

وقال وزير الداخلية التركي، في تغريدة عبر تويتر، "تم قتل الإرهابيين الاثنين بمدينة إسكندرون".

و كان انفجار ضخم وقع في المدينة، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى وقوع 3 إصابات.

وقالت مصادر امنية إن "انتحاريا فجر نفسه بعد نقطة تفتيش للشرطة في مدنية إسكندرون بولاية هاطاي".

وأضافت المصادر ذاتها أن نائب مدير أمن مركز الشرطة في مدينة إسكندرون أصيب خلال اشتباكات مع أحد منفذي الهجوم.