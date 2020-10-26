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كاريكاتير عن العمالة الوافدة في السعودية يثير جدلا واسعا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:57 - 26 أكتوبر 2020
العمالة الوافدة في السعودية العمالة الوافدة في السعودية
تقارير
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أثارت صحيفة سعودية جدلا واسعا بسبب كاريكاتير نشرته حول العمالة الوافدة في المملكة.

 ويظهر الكاريكاتير عمالة وافدة من عدة جنسيات، وهم في أوضاع مآساوية، عند خروجهم بشكل نهائي من المملكة.

وجاء الكاريكاتير كتوصيف لخبر يقول إن نحو ربع مليون وافد في طريقهم لمغادرة السعودية مع نهاية العام 2020.

وقال ناشطون إن هذا الكاريكاتير يمثل تحريضا واضحا على الوافدين بشكل عنصري، ولا يحترم وجودهم بهدف العمل بالمملكة.

وطالب مغردون السلطات المختصة بمحاسبة صحيفة "المدينة" على إجازتها نشر هذا الكاريكاتير، مطالبين باحترام أكبر لجميع المقيمين على أرض المملكة.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضايا جدلية حول الوافدين في المملكة، والذين غادر أكثر من مليون منهم خلال العامين الماضيين.

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