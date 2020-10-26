تغريدة لشقيق العاهل الاردني تثير تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت تغريدة لشقيق العاهل الأردني، وولي العهد السابق الأمير حمزه بن الحسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في ظل حملة الإساءة الفرنسية عبر رسوم كاريكاتورية، تفاعلا كبيرا، عبر حسابه بموقع تويتر.



وقال الأمير حمزه، "اللَّهُم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، وأعشنا وامتِنا على دين الحق وسنته ولو كره الكافرون، فهو عليه الصلاة والسلام المرسل بالحق رحمة للعالمين لإفشاء السلام واتمام رحمة رب العالمين على الإنسانية. والسلام على المرسلين وعلى أهل الكتاب أجمعين".

اللَّهُم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى خاتم الأنبياء والمرسلين، وأعشنا وامتِنا على دين الحق وسنته ولو كره الكافرون، فهو عليه الصلاة والسلام المرسل بالحق رحمة للعالمين لإفشاء السلام واتمام رحمة رب العالمين على الإنسانية. والسلام على المرسلين وعلى أهل الكتاب أجمعين

وبلغ عدد الإعجابات بالتغريدة أكثر من 11 ألف إعجاب، في حين أعاد أكثر من 2300 مشارك تغريده.



وقال مغردون تعليقا على مشاركة الأمير حمزة:



و كتبت ديما البطاينة تقول: "#الأمير_علي_يمثلني عرّاب القضايا الشعبوية، فإن مصطلح #القضية اصبح خاصةَ #الشعوب_العربية الحرة فقط، فالحكومات العربية ليست لها قضايا سوى ما نعلمه منها يجب ان يتم توجيه وسم #الا_رسوال_الله لجميع المتطاولين وليست لـ #فرنسا فقط فالخطاب #العنصري وظاهرة #الإسلاموفوبيا نراها بكثرة هنا".

ربحي محمد احمد غرد قائلا: "

هل من ارسله الله جل في علاه رحمة العالمين يساء اليه وممن من رئيس دولة حسبنا الله ونعم الوكيل وليس من ديننا ان نشتم ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وجزاك الله خير الجزاء يا سمو الأمير وهذه من شيمكم داءماً الدفاع عن الحق ومهما كان الظالم".

و كتب يوسف الملكاوي في تغريدته: "لااشيء يجعلنا نتراجع، أبداً.✋???? نحن على دين مُحَمَّدٍ ﷺ اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ#قاطعوا_المنتجات_الفرنسية#إلا_رسول_اللّٰه".

احمد العلاونة من جهته فغرد قائلاً: "

أميرنا حمزة إبن الحسين لازم يكون الرد قوي لهذا النكرة ماكرون و نقطع علاقتنا بدويلة فرنسا و عدم شراء أي من منتجاتهم داخل مملكة الأردن"