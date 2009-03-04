الحكومة الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية تصدر صحيفة « الرأي » الأسبوعية

فلسطين اليوم - غزة

أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية ممثلة بالمكتب الإعلامي الحكومي في وزارة الإعلام العدد التجريبي الأول من صحيفة "الرأي" الحكومية اليومية والتي تصدر أسبوعيا مؤقتا.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور حسن أبو حشيش في تصريح صحفي مكتوب أرسل نسخة منه لـ "فلسطين اليوم" أن هذه الصحيفة هي صحيفة ناطقة باسم الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن "دورية صدورها ستكون يومية شاملة ولكنها تصدر أسبوعيا مؤقتا"، وقال "إن الصحيفة الحكومية ـ التي تصدر عددها التجريبي الأول يوم الخميس (5/3) - تقع في 12 صفحة من القطع النصفي "التابلويد" وتشتمل على العديد من الزوايا، وتتناول في صفحاتها التقارير الصحفية المتخصصة والتحقيقات والمقالات إضافة إلى الأخبار والإعلانات الصادرة عن الحكومة".

وأوضح أن المكتب الإعلامي الحكومي، الذي يشرف على الصحيفة، سيعمل على تطويرها لتصدر بشكل يومي وبعدد صفحات أكثر، وأشار إلى أن أسرة التحرير موزعة على كافة الوزارات والهيئات الحكومية، موضحا في الوقت ذاته أن مدراء المكاتب الإعلامية وممثلي الإعلام في الوزارات والهيئات الحكومية هم أسرة تحرير الصحيفة، بالإضافة إلى المتخصصين من المكتب الإعلامي الحكومي في وزارة الإعلام.

وحول الأسباب التي دعت الحكومة لتأسيس هذه الصحيفة قال أبو حشيش: "هناك حاجة ملحة لمثل هذه الإصدارات التي تحمل الطابع الرسمي والمسؤول في الأداء الإعلامي المهني، ونحن في الحكومة نرى أنه من الواجب علينا أن نهتم بمثل هذه الإصدارات التي تبين وجهة نظر الحكومة تجاه العديد من القضايا التي تمس الشارع الفلسطيني"، مضيفا: "إن الصحيفة هي المرآة الإعلامية للحكومة الفلسطينية، وبالتالي تعكس آراء وتطلعات الحكومة تجاه أبرز المواضيع المتعلقة بالشأن الفلسطيني".

وحول الموضوعات التي تناولها العدد التجريبي الأول قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي: "لقد تم إنجاز هذا العدد في زمن قياسي، ما يدلل أن الكادر الإعلامي المشرف على الصحيفة هو كادر ذات قدرة وكفاءة ودرجة عالية من العطاء والمهنية الإعلامية"، موضحا أن العدد التجريبي اشتمل على مقابلة مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية، وتحقيق شخصية تناول شخصية الوزير الشهيد سعيد صيام وزير الداخلية، وحوارات مع عدد من الإخوة الوزراء وتحقيق صحفي وتقارير متخصصة حول قضايا إعادة إعمار غزة، والمساجد التي استهدفتها قوات الاحتلال، والمساعدات العاجلة والإغاثات التي قامت الحكومة الفلسطينية بتوزيعها على المنكوبين خلال العدوان على غزة".