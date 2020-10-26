اطلاق دفعات من البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة

اطلقت وحدة برق الجهادية مساء اليوم الاثنين دفعة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، دعما و اسنادا للاسير ماهر الاخرس الذي يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال، و احياء لذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الاسلامي، الدكتور فتحي الشقاقي.

كما اطلقت مجموعات الشهيد وديع حداد دفعة من البالونات الحارقة، إسناداً ودعماً لأسرانا الأبطال وفي مقدمتهم الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 92 يوم رفضاً للاعتقال الإداري.

و اكدت الوحدة ان اطلاق البالونات يأتي دعماً للقائد الأسير الرفيق وائل الجاغوب المعزول في زنازين الاحتلال منذ ما يزيد عن أربعة أشهر وتضامنًا مع الأسيرة الرفيقة المناضلة خالدة جرار التي مضى على اعتقالها ما يزيد عن عام.



