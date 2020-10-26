ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اطلاق دفعات من البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:07 - 26 أكتوبر 2020
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

اطلقت وحدة برق الجهادية مساء اليوم الاثنين دفعة من البالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف غزة، دعما و اسنادا للاسير ماهر الاخرس الذي يخوض اضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال، و احياء لذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس لحركة الجهاد الاسلامي، الدكتور فتحي الشقاقي.

كما اطلقت مجموعات الشهيد وديع حداد دفعة من البالونات الحارقة، إسناداً ودعماً لأسرانا الأبطال وفي مقدمتهم الأسير البطل ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 92 يوم رفضاً للاعتقال الإداري.

و اكدت الوحدة ان اطلاق البالونات يأتي دعماً للقائد الأسير الرفيق وائل الجاغوب المعزول في زنازين الاحتلال منذ ما يزيد عن أربعة أشهر وتضامنًا مع الأسيرة الرفيقة المناضلة خالدة جرار التي مضى على اعتقالها ما يزيد عن عام.

 


 

الأكثر مشاهدة

متعلقات