وفاة برلماني مصري بعد فوز زوجته بانتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة أحمد أبو حجي، عضو مجلس الشعب الأسبق بسوهاج، بأزمة قلبية نتيجة فرحه عقب سماع خبر نجاح زوجته ألفت المزلاوي المرشحة في القائمة من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2020.

ولمدة يومين بذل "أبو حجي"، مجهودًا كبيرًا للمرور على لجان الانتخابات بصحبة زوجته المرشحة بالقائمة ، وأثناء علمه بمؤشرات فوز زوجته، أصيب بعدها بأزمة قلبية حادة، ونُقل على إثرها لمستشفى الجامعة لكن وافته المنية.

يذكر أن النائب أحمد أبو حجي كان يشارك في الدعاية الانتخابية لزوجته الدكتورة ألفت المزلاوى مرشحة القائمة من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2021، وهو نائب سابق عن الحزب الوطني عدة دورات بمجلس الشعب، وعقب التهاليل من قِبل أنصاره بنجاح زوجته في القائمة سقط على الأرض، وتم نقله لمستشفى الحياة بسوهاج، وبتوقيع الكشف الطبي تبين إصابته بأزمة قلبية فارق الحياة على إثرها.