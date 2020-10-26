الكشف عن تفاصيل اصابة طبيبين بفيروس كورونا في مجمع ناصر الطبي بغزة

قال مدير عام مجمع ناصر الطبي محمد زقوت، اليوم الإثنين، إن المجمع يستقبل الحالات من المنطقة الجنوبية والحالات تضاعفت بعد تخصيص المستشفى الأوروبي لإصابات كورونا.

وأوضح زقوت في تصريح له اليوم الاثنين أن المجمع يستقبل من 650 _ 700 حالة في قسم الطوارئ بشكل يومي، لافتًا إلى أن حجم العمل كبير ومن المتوقع أن يكون هناك إصابات جديدة بـ "كوفيد-19".

وأشار إلى أن الخيمة الطبية ساعدت على فرز المصابين وحدت من وقوع إصابات داخل المستشفى.

وأضاف: "ثبت إصابة طبيبين من الطواقم الطبية العاملة في مجمع ناصر الطبي تم نقلهم للمستشفى الأوروبي"، مؤكدًا أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة للحد من الزيارات وأخذ عينات عشوائية للمخالطين والعاملين في المستشفى.

وعبر عن تمنياته من المواطنين عدم زيارة مجمع ناصر الطبي إلا للضرورة الطارئة، منوهًا إلى أن أحد الطبيبان المصابان كان يقوم بزيارات منزلية للمخالطين ويأخذ عينات منهم وهذا عمل بطولي وربما أصيب نتيجة مخالطته لأحد المصابين".