"دعاة فلسطين": المفكر الشقاقي خرج بفلسطين من حدود القومية إلى العالمية الإسلامية

أكد ملتقى دعاة فلسطين أن الدكتور المعلم والمفكر فتحي الشقاقي خرج بفلسطين من حدود القومية إلى العالمية الإسلامية، وصدح بكل صدق أمام العالم قائلاً "نكبة فسطين ليست نكبة حدود وإنما هي نكبة فكر في محاولة من الغرب لتكريس اقصاء الإسلامي من معادلة الصراع مع الصراع مع الاستعمار اليهودي".

وقال الملتقى في بيان صحفي في ذكرى استشهاد المفكر الشقاقي: إن قضية حملها أمثال الدكتور والمفكر الإسلامي فتحي الشقاقي بهذا العمق التاريخي والإشراق الفكري والرؤية والصوابية في إعادة توجيه البوصلة إلى مركزية الأمة هي قضية منصورة لا محالة، ولن يضيرها تخاذل المتخاذلين ولا هرولة المطبعين، وستبقى فلسطين هي مركز الصراع الكوني بين تمام الحق وتمام الباطل تحت شعار ايمان وعي ثورة".

إليكم نص البيان: