نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر للإمارات قبله

أعلن مسؤولون "إسرائيليون"، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات قبل سفره هو إليها.

وأفاد موقع "واللا" العبري، الإثنين، "في الأسابيع الأخيرة، اتصل عدد من الوزراء بمكتب نتنياهو، وأبلغوه عن اهتمامهم بزيارة الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم، لتعزيز التعاون بين البلدين".

وأضاف الموقع: "من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغيف".

ونقل الموقع، عن 3 مسؤولين "إسرائيليين"، لم يسمهم، قولهم إن نتنياهو استخدم حق النقض ضد رحلة ريغيف إلى الإمارات، وطلب تعليقها حتى إشعار آخر.

وأوضح ذات المسؤولين، أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي "إسرائيلي" يزور الإمارات بعد توقيع اتفاقية السلام، وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.

وكان نتنياهو تحادث هاتفيا قبل أسبوعين مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتبادلا الدعوات بتبادل الزيارات.

وقال نتنياهو، في تصريح مكتوب أصدره مكتبه آنذاك، "لقد دعوته (بن زايد) لزيارة "إسرائيل"، ودعاني لزيارة أبو ظبي".

كما ذكر موقع "واللا"، أنه لا موعد محدد لزيارة نتنياهو إلى الإمارات بعد، مشيرا إلى رفض مكتبه، التعليق على هذه المعلومات.

وتوصلت الإمارات و"إسرائيل" في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وكان وفد "إسرائيلي" زار الإمارات قبل التوقيع على الاتفاق فيما زار وفد حكومي إماراتي "إسرائيل" بعد التوقيع على الاتفاق.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.