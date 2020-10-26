حركة الأحرار: تطبيع "المجلس الإنتقالي" لا يعبر عن موقف السودان الحر

عبَّر المتحدث باسم حركة الأحرار الفلسطينية المهندس ياسر خلف عن دهشته من الموقف السوداني في التطبيع مع الكيان الصهيوني، كون التطبيع لن يجلب للسودان أي منافع اقتصادية أو سياسية.

وقال خلف في تصريح صحفي لموقع "ماسة نيوز": "لم اندهش من موقف كل الدول العربية والاسلامية التي طَبعت مع الكيان الصهيوني كما اندهشت لموقف الحكومة السودانية".

وأضاف: الموقف السوداني من القضية الفلسطينية يوضح بجلاء مصادرة حقوق الشعوب في التعبير عن مواقفها، ووصف الموقف بأنه لا يعبر عن الشعب السوداني الذي ناهض هذه الخطوة عبر كل الاحزاب الحرة الاصيلة بما فيها بعض من هم في الحكومة الانتقالية.

وتابع: هذه الخطوة تعكس إفلاس الحكومات العربية في نصرة قضية الامة وتؤكد خذلانها للشعب الفلسطيني".

وأشار خلف إلى أن المقاومة الفلسطينية على أتم الاستعداد رغم كل الظروف التي تعيشها، لأي مواجهة مقبلة مع الاحتلال الإسرائيلي.