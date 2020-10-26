محمد أبو تريكة لماكرون: إلا رسول الله

دعا أسطورة المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة الشعوب العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد الإساءة التي وجهت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبر رسومات كاريكاتورية سيئة.

وأوضح أنَّ الشعوب العربية والإسلامية تمتلك من القوة ما يمكنها من الرد على الإساءة التي تعرض لها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال محمد أبو تريكة تعقيباً على الحملات الداعية لمقاطعة المنتجات الفرنسية ورفض التطبيع قائلاً "إلا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أنا لا أنتظر رد فعل الحكومات العربية والإسلامية، ومعجب جداً بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وإسلامنا معتدل وهو منهج واحد، وعلى العالم احترامنا مثلما نحترم دينه ومعتقده".





