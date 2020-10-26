ميلادينوف يعرب عن قلقه من الوضع الصحي للأسير الأخرس

أعرب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الاخرس في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء استمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 91 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري.

وطالب ميلادينوف دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتوقف الفوري عن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.

وحذر ملادينوف من الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها السلطة الفلسطينية. مطالباً الفلسطينيين باستئناف التنسيق مع "إسرائيل" واستلام أموال الضرائب (المقاصة).

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية ترفض استقبال أموال المقاصة بعد وقفها العمل بالاتفاقات مع الاحتلال في شهر يونيو الماضي.

من جهة أخرى، رحب ميلادينوف بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تنظيم الانتخابات الفلسطينية واصفاً الاتفاق بالتطور المهم.