سرطان الفم أسباب الإصابة

حذر إيغور مالينوفسكي، طبيب جراحة أورام الوجه والفكين، من أن عدم العناية بالأسنان هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بسرطان الفم الخطير.

وأشار مالينوفسكي إلى أن الأشخاص الذين أجروا عمليات جراحية خاصة بزراعة الأسنان ووضع أطقم الأسنان هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان.

وأوضح أن عدم العناية بنظافة الأسنان هو السبب الرئيسي وراء تكاثر البكتيريا والجراثيم الخطيرة، ذلك لأن الجروح المزمنة يمكن أن تصبح حافزًا لتطور الأورام.

وقال: "كما أن الأسنان المكسورة يمكن أن تشكل بيئة مناسبة للبكتيريا، مما يسبب تكاثرها في عظام الأسنان والغشاء المخاطي للفم".

ويحتل سرطان الفم في المرتبة السادسة من حيث الأماكن التي تصاب بالأمراض السرطانية في الجسم.

وتدل وجود بقعة بيضاء بالغشاء المخاطي للفم والذي لا يمكن تقشيره أو بقعة حمراء أو بقعة مختلطة بيضاء وحمراء على الإصابة بسرطان الفم.

ومن الممكن أن يحدث هذا المرض أيضا نتيجة الإدمان على التدخين والكحوليات، أو تناول بعض الأدوية.