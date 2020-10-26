بكين تصفع الولايات المتحدة بعد بيعها أسلحة إلى تايوان

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات على "لوكهيد مارتن" و"بوينغ للدفاع والفضاء والأمن" وغيرهما من الشركات الأمريكية المرتبطة ببيع الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.

أعلنت الصين اليوم الاثنين أنها ستفرض عقوبات على "لوكهيد مارتن" و"بوينغ للدفاع والفضاء والأمن" وغيرهما من الشركات الأمريكية المرتبطة ببيع الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.

وارتبطت الشركتان الأمريكيتان العملاقتان في صفقة مؤخرا لبيع صواريخ بقيمة مليار دولار إلى تايوان، إلى جانب رايثيون.

وحض المتحدث باسم الخارجية الصينية جاو ليجيان الولايات المتحدة على "وقف بيع الأسلحة" إلى الجزيرة.

ويثير وضع تايوان احتمالات نشوب نزاع بين الولايات المتحدة والصين، في إطار صراع أكبر على التفوق في قطاعات التكنولوجيا والأمن والتجارة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي أنها وافقت على بيع تايوان 135 صاروخ جو-أرض في خطوة اعتبرت وزارة الدفاع التايوانية أن من شأنها بناء قدراتها القتالية.