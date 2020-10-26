حسام عاشور يتألق من جديد.. هل عادي لينتقم مع الأهلي؟!

لايزال لاعب الكرة المصري وقائد فريق الأهلي السابق بشكل رقماً صعباً في الملاعب المصرية، لاسيما بعد انضمامه لنادي الإتحاد السكندري، ليؤكد أنه لا يزال قادر على العطاء في الملاعب، بعد الحديث حول اعتزاله طوال الفترة الماضية بعد توتر علاقته بالنادي الأهلي.

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في حسم انتقال حسام عاشور لاعب الوسط المدافع والنادي الأهلي السابق لصفوف نادى الاتحاد السكندري بعقد يمتد لمدة موسمين اعتبارا من الموسم الرياضي 2020-2021 ، و وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر بحضور حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير الكرة ووليد بدر المدير الإداري للفريق .

حسام عاشور "مسمار منتصف الملعب" الأكثر تتويجًا بالأهلي بواقع 34 بطولة ما بين محلية وأخرى قارية جعلته في القائمة الذهبية في تاريخ الأهلي وسيظل يذكر دائمًا كنسر من نسور القلعة الحمراء.

من هو حسام عاشور ابن القلعة الخضراء؟

حقق حسام عاشور الدوري المصري الممتاز مع الأهلي، 12 بطولة، مواسم 2004 – 2005 حتى 2010 – 2011 "7 مواسم متتالية"، وموسم 2013 – 2014 ، ومواسم 2015 – 2016 حتى 2018 – 2019 "4مواسم متتالية".

حقق مسمار الأهلي 3 بطولات من كأس مصر مواسم 2005 – 2006 و 2006 – 2007 و2016 – 2017.

توج حسام عاشور مع النادي الأهلي بكأس السوبر المصري في 8 مناسبات، مواسم 2006 – 2007 حتى 2008 – 2009 "3 مواسم متتالية"، وموسم 2010 – 2011، وموسمي 2014 – 2015 و2015 – 2016، و2017 – 2018 و2018 – 2019.

حقق عاشور مع الأهلي 5 بطولات للأميرة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، مواسم 2004 – 2005 و 2005 – 2006 و 2007 – 2008 و 2011 – 2012 و2012 – 2013.

حقق بطولة الكونفدرالية مرة واحدة في مسيرته مع الأهلي وكانت هي أول مرة يحصل عليها نادي مصر في تاريخ البطولة بمسماها الجديد كانت موسم 2014.

توج مسمار الأهلي بكأس السوبر الإفريقي في 5 مناسبات في مواسم 2005 – 2006 و2006 – 2007 و2008 – 2009 و 2012 – 2013 و2013 – 2014.





