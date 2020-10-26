شاهد: كواليس الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح لأحمد الغندور

استطاع برنامج الدحيح على يوتيوب أن يحقق عدداً كبيراً من المشاهدات والتداول والمشاركة بين جمهور السوشال ميديا، وهو ما دفع اليوتيوبر المصري الشهير أحمد الغندور لإطلاق برنامج متحف الدحيح.

وعرضت الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح، مساء أمس الأحد، عبر منصة شاهد الإلكترونية، ويعد هذا البرنامج عودة قوية لصانع المحتوى ومقدم البرنامج الشهير أحمد الغندور، الذي توقف برنامجه عبر "يوتيوب" خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر الدحيح أحمد الغندور من أقوى اليوتيوبرز في الوطن العربي، كونه يقدم عبر حلقاته الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة، وهو ما ترك اثراً ايجابياً بين الناس.

وكان برنامج الدحيح يتم تقديمه على منصة "AJ+ عربي"، ولكنها أعلنت توقفها عن نشر هذا البرنامج، بعد 3 سنوات من عرضه، وذلك لأسباب إنتاجية، وتمنت التوفيق والنجاح للغندور وفريق عمله.

شاهد: الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح لأحمد الغندور