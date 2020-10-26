ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. مؤسسات
  3. عرض الخبر

شاهد: كواليس الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح لأحمد الغندور

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:23 - 26 أكتوبر 2020
احمد الغندور احمد الغندور
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

استطاع برنامج الدحيح على يوتيوب أن يحقق عدداً كبيراً من المشاهدات والتداول والمشاركة بين جمهور السوشال ميديا، وهو ما دفع اليوتيوبر المصري الشهير أحمد الغندور لإطلاق برنامج متحف الدحيح.

وعرضت الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح، مساء أمس الأحد، عبر منصة شاهد الإلكترونية، ويعد هذا البرنامج عودة قوية لصانع المحتوى ومقدم البرنامج الشهير أحمد الغندور، الذي توقف برنامجه عبر "يوتيوب" خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر الدحيح أحمد الغندور من أقوى اليوتيوبرز في الوطن العربي، كونه يقدم عبر حلقاته الكثير من المعلومات القيمة والمفيدة، وهو ما ترك اثراً ايجابياً بين الناس.

وكان برنامج الدحيح يتم تقديمه على منصة "AJ+ عربي"، ولكنها أعلنت توقفها عن نشر هذا البرنامج، بعد 3 سنوات من عرضه، وذلك لأسباب إنتاجية، وتمنت التوفيق والنجاح للغندور وفريق عمله.

شاهد: الحلقة الأولى من برنامج متحف الدحيح لأحمد الغندور

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات