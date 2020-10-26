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مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية تحصل على تصنيف الفئة الأعلى بمعايير "أرسيف Arcif" العالمية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:08 - 26 أكتوبر 2020
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حصلت مجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية الصادرة عن دائرة البحث العلمي في جامعة الإسراء-غزة، على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية أرسيف"Arcif" المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31 معيارًا.

وصنفت المجلة بحسب معامل أرسيف "Arcif"-وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" للإنتاج والمحتوى العلمي"، ضمن تصنيف الفئة الأولى (Q1)، وهي الفئة الأعلى في تخصص العلوم الإنسانية، حيث كان معامل أرسيف "Arcif" لمجلة جامعة الإسراء للعلوم الإنسانية لسنة 2020 (0.0769) مع العلم أن متوسط معامل أرسيف في تخصص العلوم الإنسانية متداخلة التخصصات على المستوى العربي كان (0.076).

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