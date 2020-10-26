محكمة نابلس تقضي بالسجن لمدانين بتهمة بيع مواد مخدرة وتعاطيها

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضيين عبد المالك سمودي ومحمد جرادات، حكما بإدانة متهمين بتهمة بيع مواد مخدرة، وبتعاطي مخدرات.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان، ان المتهم الأول حكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.

وذلك بتهمة بيع مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.

وكما أدانت المحكمة المتهم الثاني (ر،ل) والمتهم الثالث (ع،م) بتهمة تعاطي المخدرات، أو مؤثرات عقلية، في غير الحالات المرخص لها، سندا لأحكام المادة (17/1) من القرار، بقانون رقم 18 لسنة 2015، بشأن مكافحة المخدرات، أو المؤثرات العقلية، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة شهر، على أن تحتسب مدة التوقيف من العقوبة .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.