6 وفيات و542 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة برام الله د. مي الكيلة اليوم الاثنين 26/10/2020 عن تسجيل 6 وفيات، و542 إصابة جديدة بكورونا، و655 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية، لـمواطنة (55 عاما) من سلفيت، ومواطنة (76 عاما) من دورا جنوب الخليل، ومواطنة (63 عاما) من أريحا، ومواطنة (75 عاما) من قلقيلية، ومواطنة (67 عاما) من العيزرية، ومواطن (83 عاما) من مجدل بني فاضل بمحافظة نابلس).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 378 حالة في الضفة الغربية (65 الخليل، 133 بيت لحم، 12 سلفيت، 68 نابلس، 10 قلقيلية، 61 طولكرم، 25 جنين، 4 طوباس)، 192 مدينة القدس، و85 قطاع غزة.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (50)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة رام الله والبيرة (48)، جنين (33)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (14)، طولكرم (25)، طوباس (4)، قطاع غزة (152)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (32).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.