قوات "المتساداة" تقتحم قسم "7" في سجون "ريمون"

اقتحمت قوات القمع "الإسرائيلية" (المتساداة، واليماز، واليمام)، اليوم الاثنين 26/10/2020، قسم (7) في سجن "ريمون" وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام التي تُشكل أبرز أدوات القمع والتنكيل المُستخدمة بحق الأسرى، وشهد الأسرى منذ مطلع العام الماضي، أعنف عمليات الاقتحام، وأُصيب العشرات من الأسرى بجروح بعضها خطيرة.

وكانت قوات القمع (المتساداة، ودرور، واليماز) التي تعتبر أعنف قوات القمع وأكثرها وحشية، قد اقتحمت أمس قسم الأسرى الأشبال (الأطفال) في سجن "عوفر"، ونقتلهم وممثليهم إلى قسم (18)، لتنفيذ عمليات تفتيش.