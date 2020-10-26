المحكمة العسكرية بغزة تعقد أولى جلساتها في قضية مقتل القيق

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين 26/10/2020، أن المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري عقدت أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن (جبر القيق)، بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية.

يُشار إلى أن الأسير المحرر جبر القيق قُتل في الـ 12/7/2020 بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقد أثارت جريمة القتل ردود فعل شعبية وفصائلية غاضبة، ومطالبات بمعاقبة الجناة، رافضين سعي البعض العودة بالقطاع إلى مربع الفلتان الأمني وتجاهل القانون والقضاء.