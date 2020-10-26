هآرتس: "إسرائيل"طلبت شراء طائرات اف 22 كتعويض عن صفقة الامارات

أكد مسؤولون "إسرائيليون" كبار في جهاز الحرب ان اخفاء صفقة بيع طائرات اف 35 لدولة الامارات منع امكانية الدفع قدما بعملية رفع القيود عن بيع الطائرة الحربية الاكثر تطورا في العالم "اف22 رافتور".

وقال صحيفة هآرتس ان المسؤولين رفضوا التطرق الى الموضوع بصورة رسمية، لكن شخصيات كبيرة اكدت ان اسرائيل توجهت الى شخصيات كبيرة في الولايات المتحدة بعد الصفقة مع اتحاد الامارات طالبين فحص امكانية رفع العقبات من امام بيع الطائرات لسلاح الجو الاسرائيلي، من اجل الحفاظ على التفوق الجوي للجيش الإسرائيلي ، في محاولة استئناف الاتصالات لشراء طائرات اف22 رافتور رفعت عن الاجندة، لكنهم رفضوا تقديم تفصيلات اخرى.

هذه ليست المرة الاولى التي ابدت فيها اسرائيل اهتمامها بشراء الطائرة الحربية، ومثلها ايضا دول اخرى في العالم التي تم الرد عليها بالسلب. في 2011، في اعقاب وقف تمويل المشروع اغلقت الولايات المتحدة خط الانتاج لطائرات اف22، وبيعها لجيوش اجنبية خارج الولايات المتحدة منع طبقا للقانون الفيدرالي، ضمن امور اخرى، بسبب تسرب معلومات عن التكنولوجيا المتطورة للطائرة الى جهات معادية.