من بفضل العرب "بايدن" أم "ترامب" ؟

في استطلاع للرأي في العالم العربي , تقدّم المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بفارق كبير على منافسه الجمهوري دونالد ترامب ، بعد ما أجرته مؤسسة "يوغوف" البريطانية بطلب من صحيفة "عرب نيوز" السعودية.

ومن بين 3097 شخصًا شملهم الاستطلاع في 18 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضّل حوالى 39 في المئة بايدن بينما اختار 12 في المئة فقط ترامب، وفقا للاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الأحد.

وجاء في الاستطلاع أنّه عندما سُئل هؤلاء عن المرشح الأفضل للعالم العربي، قالت الغالبية إنّ أيا من المرشحين (49 في المئة) لا يفي بهذا الوصف، ومع ذلك لا يزال بايدن يعتبر خيارا أفضل من ترامب.

وعلى عكس سلفه باراك اوباما، دعم ترامب بقوة الحكام العرب بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مواجهة مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال رئيس "يوغوف" للاستطلاعات ستيفان شكسبير لوكالة فرانس برس "لو كان العالم العربي يختار الرئيس المقبل، لفاز بايدن بأغلبية ساحقة".

وأضاف "لكن هذا أمر جزئي لأنهم لا يعرفون الكثير عن بايدن، فنصفهم فقط يقولون إنهم سمعوا عنه، بينما سمع الجميع تقريبا عن ترامب".

وفي حال فوز بايدن، قال 58 بالمئة من المستطلعين إنه "يجب أن ينأى بنفسه عن سياسات إدارة اوباما" علما أنّه كان نائبا له.

وحصل ترامب على بعض التأييد في الاستطلاع جرّاء إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وفرضه عقوبات صارمة على نظامها، لكن 17 في المئة فقط شعروا بأن موقفه يجعل المنطقة أكثر أمانا.

وأشار الاستطلاع إلى أن قرار ترامب عام 2017 بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس اثبت أنه لا يحظى بشعبية كبيرة، اذ عارضه 89 بالمئة.