تصريحات مثيرة لمرتضى منصور بعد خسارة بيراميدز

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتصريحات مثيرة على هزيمة بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي منافسات الكونفدرالية للمدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش.

وعلق مُرتضى، في تصريحات عبر قناة الزمالك: التشكيل لم يكن جيدًا في بداية المباراة، ويعتبر أبرز أسباب خسارة بيراميدز.

وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته مبديًا استيائه من عدم اهتمام الاعلام بوجود بيراميدز في النهائي، مشيرًا إلى أنه نادٍ يُمثل مصر وكان يجب على الجميع مساندته.

أحمد مرتضى منصور

وفي ذات الإطار، كشف منصور سبب عدم ظهور النقاد الرياضيين في برنامج زملكاوي على قناة النادي الرسمية.

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي احمد جمال: "أتابع القناة بشكل يومي وأشعر بوجود نفص لعدم ظهور النقاد الرياضيين الكبار في الفقرة الصحفية الثابتة في البرنامج، مؤكدًا عدم وجود أي قرار بمنع أي صحفي بالظهور في البرنامج مطلقًا".

مرتضى منصور

وتابع: "إدارة مدينة الانتاج الإعلامي اشترطت خضوع الصحفيين المرافقين للبعثة لحجر صحي 10 أيام من موعد وصولهم من المغرب مع الفريق الأول، واشترطوا أيضًا تقديم الصحفيين والنقاد الرياضيين تحليل الـ«بي سي أر» الخاص بتحليل كورونا الذي أثبت سلبية جميع أفراد البعثة".

وأكد أن الصحفيين سيتمكنون من الظهور في فقرتهم ولا يوجد أي قرار بمنعهم سوى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقناة الزمالك أول المطبقين لذلك.